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Умер сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Умер сооснователь американской обувной компании Vans Пол Ван Дорен. Как сообщает Associated Press, ему было 90 лет.

Пол Ван Дорен вместе с братом Джеймсом и бизнес-партнерами Гордоном Ли и Сержем Делиа основал компанию, прославившуюся знаменитыми кедами, в 1966 году. Они сами шили и продавали обувь, но первое время продукции едва хватало, чтобы расставить ее на полках в магазине.

В одном из интервью Ван Дорен рассказал, что у него не было опыта продаж. Когда они только начали продавать свою продукцию, первый же покупатель был готов приобрести пару, которая стоила $2,49, но у него была только купюра в $5. У Ван Дорена не было сдачи и он сказал, что покупатель может взять купленную пару и занести деньги позднее. Таким образом он "продал" несколько пар и, сообщил Ван Дорен, каждый вернулся и заплатил.

Кеды Vans стали очень популярны, они продавались и в больших торговых центрах, и небольших магазинах для серферов. Ван Дорен предлагал клиентам заказать обувь с собственным дизайном, а особенную популярность кеды получили у скейтбордистов.

Хроника 05 января 2019 года – 08 мая 2021 годаУмершие знаменитости
США Vans

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