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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
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В Бельгии начали открывать уличные террасы кафе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Примерно 62% предпринимателей бельгийского сектора общественного питания открыли при своих ресторанах и кафе уличные террасы, что разрешено с 8 мая правительственным планом ослабления антикоронавирусных мер.

"В целом правила санитарной безопасности соблюдаются. Владельцы террас и посетители вели себя ответственно, и это нас радует", - цитирует газета Le Soir коммюнике профсоюза.

Несмотря на дождливую и ветреную погоду в Брюсселе в субботу, открывшимся террасам в целом не приходилось жаловаться на недостаток клиентов.

По мнению авторов коммюнике, нынешняя коронавирусная ситуация в Бельгии позволяет и далее снимать ограничения. В частности, возможно открывать внутренние помещения ресторанов и кафе, это рассчитывают сделать к началу июня.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бельгии было зафиксировано 1,01 млн случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Скончались от вируса 24,4 тыс. человек.

Бельгия коронавирус

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