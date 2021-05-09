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В Латвии закрыли прямой доступ к памятнику освободителям Риги

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Латвии полиция закрыла прямой доступ к памятнику освободителям Риги в парке Победы, сообщает агентство BNS. Площадь вокруг монумента огорожена полицейскими заграждениями.

Людям, которые пришли в парк, чтобы возложить цветы, предлагают оставить их на столах, размещенных перед памятником. Затем к памятнику их относят работники столичного предприятия "Ригас межи".

В воскресенье с утра у памятника собралось несколько сотен человек. Многие выражают недовольство тем, что не могут сами отнести цветы к памятнику, но конфликтов с полицией не возникает.

С учетом эпидемиологической ситуации в стране полиция призывает людей не приходить к памятнику освободителям Риги в парке Победы.

Латвия Рига

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