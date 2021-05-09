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Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера

Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера
Илон Маск
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера. Он объявил об этом на телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live).

Как напоминает "Би-би-си", страдающие Аспергером испытывают трудности при интерпретации вербальных и невербальных сигналов, им трудно выражать свои чувства традиционным способом, у них возникают проблемы в социальном взаимодействии. Отмечается, что многие люди с этим синдромом остро фокусируются на своих конкретных интересах, зачастую строя на этих увлечениях успешную карьеру.

Некоторые люди с синдромом Аспергера предпочитают не использовать этот термин и говорить, что у них расстройство аутистического спектра.

"Би-би-си" пишет, что 49-летний Маск впервые публично заявил о синдроме.

"Моя речь не отличается разнообразием интонаций... Мне говорили, это здорово для комедийных шоу. На самом деле я сегодня войду в историю как первый человек с синдромом Аспергера на шоу", - сказал он.

Илон Маск

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