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Сафари-парк в Китае неделю скрывал побег трех леопардов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Три леопарда сбежали из сафари-парка в Ханчжоу, однако руководство предупредило местных жителей только несколько дней спустя, сообщает китайская газета Global Times.

По данным канала, деревенские жители заметили леопардов еще 1 мая и сообщили об этом в полицию, но сам парк не объявлял об инциденте вплоть до 9 мая.

Двоих беглецов удалось поймать в субботу, третьего нашли с помощью дрона, но, когда спасатели приблизились к животному, оно убежало. Поиски продолжаются.

В субботу вечером руководство сафари-парка извинилось за то, что не сообщило о сбежавших леопардах. "Мы исходили из того, что молодые леопарды достаточно слабы и не представляют большой опасности, поэтому решили не объявлять о побеге, чтобы не провоцировать панику", - приводит Global Times выдержку из обращения.

Действия руководителей сафари-парка вызвали шквал критики. Пока неизвестно, как леопардам удалось сбежать.

КНР Ханчжоу

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