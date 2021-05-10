Пекин заявил, что падение отработавшей ступени ракеты было под контролем

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство Китая внимательно отнеслось к ситуации с падением на Землю обломков отработавшей ступени самой большой китайской ракеты "Чанчжэн 5В", заявила в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай тщательно отслеживал траекторию ступени и заранее публиковал заявления о ситуации с ее возвращением в атмосферу Земли. Никаких сообщений об уроне с земли не поступало. Китай также делится результатами предсказаний о вхождении в атмосферу (ступеней - ИФ) через международные механизмы сотрудничества", - приводит ее слова агентство Associated Press.

Она подчеркнула, что в связи с ситуацией вокруг "Чанчжэн 5В" к Пекину наблюдается предвзятое отношение. Хуа Чуньин уточнила, что Пекин хочет укреплять сотрудничество в космическом пространстве, в том числе с США, но КНР будет выступать против двойных стандартов.

В качестве примера этой проблемы Хуа Чуньин привела падение в марте обломков ракеты, запущенной американской компанией SpaceX, у побережья штатов Вашингтон и Орегон. "Американские СМИ использовали романтические описания типа "падающие звезды осветили ночное небо". Но когда речь заходит о китайской стороне, речь идет совершенно об ином подходе", - сказала она.

Hанее глава NASA Билл Нельсон утверждал, что КНР не смогла действовать в соответствии со стандартами при нейтрализации угрозы, которую представляет космический мусор.

Накануне государственные СМИ Китая сообщили, что обломки отработавшей ступени самой большой китайской ракеты "Чанчжэн 5В" рухнули в Индийский океан. Значительная часть обломков сгорела в атмосфере.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.