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Что случилось этой ночью: вторник, 11 мая

Обстрелы Израиля и Газы, непричастность России к кибератаке на Colonial Pipeline, одобрение вакцины Pfizer для подростков

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль сообщил о ночных ракетных обстрелах из Газы, не прекращающихся с вечера понедельника. За это время было выпущено более 150 ракет. Израиль ответными ударами уничтожил не менее восьми боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ сообщили о гибели от этих ударов 20 человек, включая девять детей. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что "террористические группы в Газе пересекли красную линию". Командование Армии обороны Израиля допускает проведение сухопутной операции против ХАМАС.

- У США нет данных о причастности властей РФ к кибератаке против компании Colonial Pipeline, заявил президент Джо Байден. При этом он сообщил о наличии сведений, что вымогатели могут находиться в России, и потому, по его словам, на российских властях "частично лежит ответственность за то, чтобы с этим разобраться".

- Вакцинация "Спутником V" в Словакии начнется в ближайшие дни после "трех месяцев всевозможных препятствий", сообщил вице-премьер страны Игорь Матович. По его словам, российская сторона дала согласие на старт вакцинации. Закупка российской вакцины стоила Матовичу поста премьер-министра Словакии.

- Спецслужбы США активизировали расследование причин "гаванского синдрома", сообщило Politico. По словам источников издания, расследование сосредоточено на версии о причастности ГРУ, но неопровержимых доказательств у США нет.

- Медрегулятор в США выдал экстренное разрешение на применение COVID-вакцины Pfizer у подростков 12-15 лет. Президент США Джо Байден назвал это решение "многообещающим шагом в борьбе с COVID-19". Другие вакцины в США пока можно применять только с 18 лет.

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