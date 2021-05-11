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Вакцинация "Спутником V" в Словакии начнется в ближайшие дни

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Словакии Игорь Матович сообщил, что ожидает начала вакцинации российским препаратом "Спутником V" в стране в ближайшие дни.

"В ближайшие дни, после отличных результатов тестирования в сертифицированной лаборатории OMCL в Венгрии и после трех месяцев всевозможных препятствий, в Словакии начнется вакцинация "Спутником V". На выходных я договорился с российской стороной, после тестирования вакцины в зарегистрированной лаборатории OMCL, она согласна с началом прививок", - написал Матович в фейсбуке.

Проблемы со "Спутником V" в Словакии

Вокруг российской вакцины в Словакии произошло несколько скандалов, один из которых привел к смене премьер-министра.

Прежний премьер Игорь Матович перешел на должность главы Минфина на фоне критики из-за своего решения договориться с Россией о поставках в Словакию "Спутника V" до того, как препарат получит одобрение регуляторов ЕС. Об этой договоренности он не сообщил президенту, министрам и союзникам по правящей коалиции. Его отставки потребовали две партии из правящей коалиции. Затем уволились глава Минздрава Марек Крайчи и еще несколько министров.

Затем словацкий регулятор заявил, что полученная им вакцина не соответствует той, данные об испытаниях которой были опубликованы в журнале Lancet. Но в РФПИ заявили, что лаборатория, которая провела испытания препарата в Словакии, не была сертифицирована ЕС для проведения таких исследований. РФПИ потребовал у правительства Словакии вернуть предоставленную им вакцину, чтобы ее можно было использовать в других странах, объяснив свое требование "многочисленными нарушениями контрактов".

В итоге министерство здравоохранения Словакии подтвердило надежность "Спутника V" после испытаний, проведенных в венгерской лаборатории, сертифицированной Евросоюзом, а РФПИ потребовал извинений у словацкого регулятора.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Словакия Спутник V Россия Коронавирус

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