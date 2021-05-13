Вице-спикера парламента Эстонии не пустили в Минск

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Союза волейбола Эстонии, вице-спикер парламента Ханно Певкур в четверг не смог вылететь в Минск, чтобы поддержать женскую сборную республики в квалификации чемпионата Европы, сообщил портал телерадиовещания rus.err.ee.

"Изучив мой паспорт, на регистрации мне сказали, что посадить на самолет меня не могут, поскольку, по данным пограничной охраны Белоруссии, моя фамилия находится в списке тех, кому запрещен въезд в страну", - сказал Певкур.

По его словам, он показал имеющееся у него приглашение от Федерации волейбола Белоруссии, о наличии которого были проинформированы и белорусские пограничнике, но это не помогло.

"После этого я связался с белорусской федерацией. Через какое-то время они мне сообщили, что разрешили этот инцидент, но для вылета в Минск было уже слишком поздно, поскольку регистрация на рейс уже завершилась", - отметил Певкур.

По словам Певкура, у него нет ответа на вопрос, когда и кто его внес в черный список. "Официальной информации у меня нет, но, скорее всего, причиной является то, что я являюсь вице-спикером парламента. Самое неприятное - что я об этом ничего не знал. Сообщи мне об этом заранее, я бы мог начать заниматься этим вопросом. А так я не мог даже подумать о том, что как президент Союза волейбола я не могу лететь в Белоруссию", - сказал Певкур.

В Минске проходит квалификация чемпионата Европы среди команд группы А, в которую входят женские сборные Белоруссии, Эстонии и Швейцарии. Команды должны провести друг с другом по два матча.

На старте квалификации эстонские девушки уступили белорускам со счетом 0:3 и швейцаркам со счетом 2:3. В четверг вечером Эстония вновь сыграет с Белоруссией.

Получить комментарии белорусских властей в связи с инцидентом rus.err.ee пока не удалось.