Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив. Из-за продолжающегося нарастания эскалации в Израиле Austrian Airlines прекращает полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно. Запланированные полеты на 13 и 14 мая будут отменены", - сообщила Austrian Airlines.

Полеты отменила также авиакомпания Lufthansa, она уже проинформировала своих пассажиров об отмене. Как ожидается, полеты возобновятся с субботы. Аналогичное сообщение сделала компания British Airlines.

Между тем власти Израиля заявили, что не добиваются установления режима прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.