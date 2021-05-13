Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив. Из-за продолжающегося нарастания эскалации в Израиле Austrian Airlines прекращает полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно. Запланированные полеты на 13 и 14 мая будут отменены", - сообщила Austrian Airlines.
Полеты отменила также авиакомпания Lufthansa, она уже проинформировала своих пассажиров об отмене. Как ожидается, полеты возобновятся с субботы. Аналогичное сообщение сделала компания British Airlines.
Между тем власти Израиля заявили, что не добиваются установления режима прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.
Члены палестинских группировок в секторе Газа в ночь на 13 мая после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля.
Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.
Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.