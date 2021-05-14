В США бывший спецназовец получил срок за шпионаж в пользу России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Виргинии окружной суд приговорил к 15 годам и восьми месяцам бывшего спецназовца (Силы специального назначения Армии США, "Зеленые береты") Питера Дзибински Деббинса за то, что он в течение 15 лет выдавал России военные секреты, сообщает АР. Вину он признал еще в конце 2020 года.

При вынесении приговора Дзибински Деббинс, которому сейчас 46 лет, принес извинения и объяснил, что стал жертвой ГРУ и что за признание в сотрудничестве с этой спецслужбой его могут покарать.

"Я молча страдал 25 лет, - цитирует его АР. - ГРУ не угрожает, ГРУ выполняет обещания".

Сторона обвинения требовала для Дзибински Деббинса 17 лет тюрьмы. Защита просила назначить ему 5 лет.

Его адвокат Дэвид Беновиц настаивал на том, что его клиент нанес лишь минимальный вред США. По его словам, российские контрагенты принудили Дзибински Деббинса к сотрудничеству, угрожая сделать публичной его гомосексуальные пристрастия в период, когда в армии геям разрешалось служить только на условии, что они будут скрывать свою ориентацию. Прокуроры отмечали, что ни на одном допросе бывший спецназовец об этом шантаже не упоминал, и предположили, что это объяснение он выдумал.

Минюст США сообщил о задержании Дзибински Деббинса в августе 2020 года. Обвинение и суд установили, что он с 1996 по 2011 год поддерживал контакты с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России". Он передал российской разведке секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в американском спецназе. Он также передал имена и информацию о ряде своих бывших сослуживцев.