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В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши Януша Н., против которого выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу России, говорится в сообщении, размещенном на сайте генеральной прокуратуры страны.

"В Варшаве 31 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор выдвинул в его отношении обвинение в шпионаже в пользу Российской Федерации. Суд принял во внимание ходатайство прокурора и поместил подозреваемого в предварительное заключение сроком на три месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура отмечает, что подобное деяние может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В рамках процессуальных действий были проведены обыски по месту жительства Януша Н. и в офисах связанных с ним организаций. В ходе мероприятий были изъяты более 300 тыс. злотых (более 67 тыс. евро) и большое количество носителей информации.

"В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации. Януш Н. по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европейском парламенте. Подозреваемый осуществлял деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран с целью ослабления позиций Польши в ЕС и на международной арене", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Польша Варшава

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