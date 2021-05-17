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В Торонто произошла стрельба

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в канадском городе Торонто, сообщает CBC со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла днем в воскресенье по местному времени в пригороде Торонто под названием Этобико.

По словам очевидцев, неизвестный вышел из машины и начал стрелять. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пять человек с серьезными ранениями. Позднее один из пострадавших был объявлен мертвым.

Двое подозреваемых скрылись с места преступления на черной машине.

Полицейские отмечают, что они ищут в районе других потенциальных жертв преступления.

Канада Торонто Этобико

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