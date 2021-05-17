Песков заявил о дефиците суверенитета на Украине

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Дефицит суверенитета Украины восполняется теми, кто направляет ее "твердой рукой" в сторону ненависти к России, но Москва открыта для дружественного диалога и попыток нормализации отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета, и этот дефицит суверенитета заполняется как раз теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет. И все чаще направляют Украину в сторону россиененавистничества. И поэтому все, что делает Украина, все решения, которые принимаются, а многие решения принимаются именно под воздействием этой самой твердой руки, они носят антироссийский характер", - заявил Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, связанный с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что Украину медленно превращают в антипод России.

На вопрос, какие меры обеспечения безопасности в связи с этим будут приняты Россией, Песков сказал: "Они уже были приняты. Россия в целом делает все необходимое для того, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность".

"При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога и для попыток по нормализации отношений. Об этом тоже говорил президент Путин, и наверное, вот эти его слова нужно ставить во главу угла", - подчеркнул он.

Песков также добавил, что Россия не является первоисточником различных фобий, санкций, концентрации вооруженных сил на границе, но РФ реагирует на это.

14 мая Путин с сожалением отметил, что Украину превращают в антироссийскую площадку, и это требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности.

"Судя по всему - и это очень печально, - Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.