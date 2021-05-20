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Зеленский назвал приоритетом Украину без олигархов и войны, где все равны перед законом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетами в его работе является построение страны без олигархов, без войны и где все равны перед законом.

"Какие приоритеты. Номер один - мы строим страну без олигархов... Я думаю, вы ощущаете первые наши шаги, к которым я готовился достаточно долго, и сейчас вы видите результаты. Страну для 40 млн, а не для сотни Forbes", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

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Кроме того президент заявил, что власть строит страну, которая не находится в зависимости от санкционной политики других государств, а которая самостоятельно защищает свой суверенитет, в том числе внутри страны.

"Мы строим страну, где все будут равны перед законами - и те, про кого я сказал выше, и все другие. Это та сфера, которую мы строим с нуля: новую судебную систему, антикоррупционный суд, Конституционный суд, много важных законов, большинство из которых уже согласованы", - добавил глава государства.

Также Зеленский отметил, что среди его приоритетов - построение государства, где нет бедности и где земля принадлежит народу.

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"Относительно пенсий, там справедливости пока что я не вижу. Будет пенсионная реформа", - сказал он.

В то же время президент напомнил, что уже начали работать несколько пенсионных программ, в частности, для людей старше 75 лет.

"И самый главный приоритет - мы строим страну без войны. И это правда. Это, правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичикам собираем этот мир - вот, что мы делаем. И мы понимаем, что мир должен быть крепким - навсегда. И это зависит от мощи нашей армии", - сказал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский

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