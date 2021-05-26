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Шведская EKN отказалась страховать оборудование Siemens для проектов в Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Шведское агентство по страхованию экспортных кредитных рисков (EKN) сообщило, что отказалось от страхования сделок по поставке газовых турбин производства компании Siemens Industrial Turbomachinery для белорусских энергокомпаний "Минскэнерго" и "Брестэнерго".

"В августе 2020 года EKN решила оформить предложения по экспортным гарантиям для двух электростанций в Белоруссии с покупателями РУП "Минскэнерго" и РУП "Брестэнерго". Решение предполагало определенные условия, в том числе соответствие рассматриваемого проекта требованиям соблюдения прав человека в соответствии с международными стандартами. Вывод EKN заключается в том, что предварительные условия для выдачи экспортных кредитных гарантий по этим сделкам не были выполнены", - говорится в пресс-релизе агентства.

Повторный анализ ситуации в Белоруссии был проведен с учетом "негативных событий в Белоруссии вместе с новой информацией о нарушениях прав человека в операциях покупателя", отметила компания.

"Поэтому EKN решила не выдавать никаких экспортных кредитных гарантий", - говорится в сообщении.

В феврале 2021 года Евразийский банк развития (ЕАБР) и РУП "Минскэнерго" подписали кредитный договор на открытие долгосрочной кредитной линии в размере 101,2 млн евро для финансирования поставки основного энергетического оборудования по контракту с Siemens Energy AB в рамках проекта по строительству пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на Минской ТЭЦ-5.

Для финансирования проекта ЕАБР привлек целевой кредит у консорциума германских KfW IPEX-Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale. Кредит (связанное финансирование) обеспечен страховкой EKN.

В конце 2019 года Siemens Industrial Turbomachinery (Швеция) выиграла тендер на поставку оборудования для белорусских электростанций, на которых будут созданы пиково-резервные мощности. Эти энергоисточники не будут использоваться в генерации и необходимы для устойчивой интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны. Общая стоимость проекта превышает $550 млн. Стоимость поставки оборудования для "Минскэнерго" и "Брестэнерго" составляет около $240 млн.

Белоруссия ведет строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок на четырех электростанциях ГПО "Белэнерго" - Березовская и Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ и ТЭЦ-5 - суммарной мощностью 800 МВт. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. По всем проектам ведутся строительно-монтажные работы.

19 мая "Витебскэнерго" сообщило, что Siemens Industrial Turbomachinery поставила первую газотурбинную установку и генератор для филиала "Новополоцкая ТЭЦ" РУП "Витебскэнерго" в рамках мощностью 100 МВт. По данным предприятия, поставка второй газотурбинной установки ожидается до конца мая.

В конце апреля Минэнерго Белоруссии заявило, что сотрудничество с Siemens по поставке в Белоруссию оборудования для создания на электростанциях в республике пиково-резервных источников мощностью 800 МВт продолжается. "В соответствии с условиями контракта, белорусской стороной осуществлены авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контрактами предусмотрены штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств", - говорилось в заявлении Минэнерго Белоруссии в связи с появившейся в СМИ информацией о возможной заморозке проекта.

Строительство пиково-резервных мощностей предусмотрено программой интеграции БелАЭС в энергосистему Белоруссии. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2,4 ГВт. Ожидается, что первый энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, второй - в 2022 году.

Швеция EKN Белоруссия Минскэнерго Брестэнерго Siemens

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