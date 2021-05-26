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Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до октября

Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до октября
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) в среду ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в страну со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (то есть России и Белоруссии) до 0 МВт.

Ограничения действуют до 1 октября 2021 года.

"Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям, и манипуляциям на рынке", - сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Он не исключил, что НКРЭКУ, скорее всего, продолжит ограничение пропускной способности сечений линий электропередач между Украиной и Россией, Белоруссией и после 1 октября.

НКРЭКУ соответствующим постановлением решила аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического сообщества. Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах.

Украина Россия Белоруссия

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