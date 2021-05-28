Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Решение о запрете закупки электроэнергии в Белоруссии не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно, во-первых, на выполнение договоренностей между украинским и литовским президентом, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Глава МИД Украины подчеркнул, что это стратегическое, выверенное и просчитанное решение. Он сообщил, что целью Украины является в 2023 году вообще "отрезаться" от электросетей РФ и Белоруссии и интегрироваться в европейскую электросеть.