Санкции ЕС против Сирии продлены на год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза сообщил, что продлил санкции против сирийского правительства до 1 июня 2022 года "в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране".

В санкционном списке ЕС 283 человека и 70 организаций. Санкции предполагают заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС.

Впервые такие санкции были введены в 2011 году в связи с началом граждаанской войны в Сирии. С тех пор их ежегодно продлевают. Также европейские санкции в отношении Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции и заморозку активов ЦБ Сирии в ЕС, а также ряд других ограничений.

26 мая в Сирии прошли президентские выборы с участием трех кандидатов. ЕС и США не считают сирийские выборы свободными.