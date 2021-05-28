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В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Виктор Гвоздь умер в Египте во время дайвинга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо", - сказали в пресс-службе МИД агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщает украинский МИД, спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию. Однако, как отмечается, "несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные меры, медики констатировали его смерть".

Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, поддерживает связь с родными, добавили в министерстве.

Как сообщалось ранее в украинских СМИ, бывший глава Службы внешней разведки Украины погиб 28 мая неподалеку от египетского города Дахаб. По данным журналистов, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.

Из воды Гвоздя достали спасатели, после чего он был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Виктор Гвоздь – советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный, дипломат и ученый. Доктор военных наук. Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2008-2010 годы). Президент независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел" (2010-2014). Бывший глава Службы внешней разведки Украины (2014-2016). Генерал-лейтенант запаса. Активный участник Революции достоинства в 2013-2014 гг.

Украина Египет Виктор Гвоздь

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