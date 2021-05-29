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Что случилось этой ночью: суббота, 29 мая

Санкции США против Белоруссии, вывод спутников OneWeb на орбиту, проект бюджета США с расходами в $6 трлн

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США объявили о санкциях против Белоруссии после инцидента с Ryanair. Вашингтон вернет санкции против девяти белорусских госпредприятий и приостановит соглашение о воздушном сообщении между США и Белоруссией. Американский авиарегулятор призвал воздушных перевозчиков проявлять крайнюю осторожность при полетах в белорусском воздушном пространстве. В будущем США с партнерами намерены разработать целевые санкции в отношении "ключевых фигур режима Лукашенко".

- Партия из 36 британских спутников связи OneWeb успешно выведена на орбиту. Этот запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 218 единиц. Пуск в пятницу стал третьим с космодрома "Восточный" в нынешнем году.

- Джо Байден представил проект годового бюджета США на 2022 год с расходами в $6 трлн. В него вошли "План поддержки американских семей" стоимостью $1,8 трлн, "Американский план занятости" стоимостью $2,3 трлн, а также $1,5 трлн дискреционных расходов. На оборонный бюджет администрация Байдена попросила $752,9 млрд, на оказание военной помощи другим странам - $6,1 млрд, на ликвидацию уязвимостей, выявленных после кибератаки на SolarWinds, - $750 млн.

- Компания Disney заявила, что мультфильма Out нет в программе "Канала Disney". Ранее Роскомнадзор предупредил телеканал о запрете распространять среди детей информацию, "отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения". По сюжету мультфильма, герой хочет переехать в другой город с парнем и пытается скрыть от родителей свою сексуальную ориентацию.

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