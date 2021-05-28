Disney заявила, что мультфильма Out нет в программе "Канала Disney"

Ранее Роскомнадзор предупредил телеканал о запрете распространять среди детей информацию, "пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения"

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Короткометражный анимационный фильм Out ("Выход"), из-за которого Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала "Канал Disney" с разъяснением норм российского законодательства, не заявлен в программе в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Disney.

"Данный контент не заявлен в программе "Канала Disney", не был в эфире и не планируется к показу", - сказал собеседник агентства.

Ранее Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала "Канал Disney" с разъяснением норм российского законодательства из-за выпуска короткометражного мультфильма "Out", в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В письме ведомства отмечается, что российским законодательством запрещено распространять среди детей информацию, "отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения", а такая пропаганда среди детей с помощью СМИ является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП).

Согласно сюжету мультфильма, герой по имени Грег хочет переехать в другой город с парнем и пытается скрыть от родителей свою сексуальную ориентацию. Мультфильм был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".