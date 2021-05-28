Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил профилактическое письмо телеканалу "Канал Disney" с разъяснением норм российского законодательства и напомнил, что нельзя транслировать информацию, вредную для детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

РКН сделал, поскольку компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм "Out", в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Российские законы запрещают распространять среди детей подобную информацию, "отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения", а такая пропаганда среди детей с помощью СМИ является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП) напомнили в РКН.