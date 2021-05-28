Поиск
AНачало в 20:15Дания ДанияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Латвия ЛатвияНорвегия НорвегияAНачало в 16:15Швеция Швеция4 : 1Великобритания ВеликобританияОконченBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 4Канада КанадаОкончен

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out
Фото: Angelika Warmuth/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил профилактическое письмо телеканалу "Канал Disney" с разъяснением норм российского законодательства и напомнил, что нельзя транслировать информацию, вредную для детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

РКН сделал, поскольку компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм "Out", в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Российские законы запрещают распространять среди детей подобную информацию, "отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения", а такая пропаганда среди детей с помощью СМИ является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП) напомнили в РКН.

Disney Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

В отношении редактора DOXA Метелкина возбуждено дело о клевете

ФСБ задержала в Саратове 14 последователей украинских экстремистов

Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к запуску

Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к запуску

Кабмин пообещал поддержку бизнесу после запрета одноразового пластика

Кабмин пообещал поддержку бизнесу после запрета одноразового пластика

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Глава ВТБ опасается законодательного ограничения потребкредитования

РАН сочла недостаточными темпы COVID-вакцинации в России

РАН сочла недостаточными темпы COVID-вакцинации в России
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Голунову наркотики

Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Голунову наркотики
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');