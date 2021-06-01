В Белоруссии задержали редактора спецпроектов издания Hrodna life

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали редактора спецпроектов регионального издания Hrodna life Ирину Новик, сообщается во вторник в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов.

"Ее вызвали к участковому, Ирина пришла в отделение милиции, где её и задержали", - говорится в сообщении БАЖ.

В воскресенье в Гродно задержали главного редактора местного новостного портала Hrodna life Алексея Шоту. Позже его отпустили до суда. Шоту обвиняют в распространении экстремистских материалов, сообщала Белорусская ассоциация журналистов.

У журналиста, по информации БАЖ, изъяли ноутбук, телефон, три старых жестких диска и зонт с незарегистрированной национальной символикой (бело-красно-белой).

В отношении главреда портала заведено очередное дело по статье 19.11 КоАП Белоруссии (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Ему грозит штраф в размере до 500 базовых величин (14,5 тыс. белорусских рублей, т.е. 5,7 тыс. долларов), а также конфискация орудий совершения правонарушений.

Ранее Шота и ООО "Гродно лайф медиа" уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Главред получил штраф в 25 базовых величин (725 белорусских рублей, 286 долларов), а компания - в размере 400 базовых (11,6 тыс. белорусских рублей, 4,6 тыс. долларов).

Речь, по информации областной милиции, в обоих случаях идет о материалах одного и того же телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским.