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Рецепт блюда из спаржи обнаружили в своде бельгийских законов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Официальном журнале Бельгии, который публикует принятые в стране законы и указы, обнаружили неожиданное дополнение: рецепт гратена из спаржи.

Как сообщает "Би-би-си", юрист Морган Моллер изучал на сайте французскую версию Официального журнала Бельгии (также известного как Moniteur Belge) и обнаружил в обновленной секции, посвященной ценам на медикаменты, рецепт блюда из спаржи. Раздел заканчивался словами "Bon appétit".

Моллер написал об этом в твиттере, а Официальный журнал был снова обновлен, рецепт из него убрали. При этом The Bulletin отмечает, что в pdf-версии еще можно найти необычный текст

Директор Moniteur Belge Уилфред Веррезен заявил, что рецепт был опубликован в консолидированной базе данных, которые "не имеют юридической силы", поэтому его можно было просто удалить. Он заверил, что перед публикацией официальных декретов текст проверяется.

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