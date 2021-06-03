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ВВС Дании первыми в мире приобретут электрические самолеты

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Королевские военно-воздушные силы Дании в рамках кампании по снижению выбросов углекислых газов получат два электрических самолета для тренировки пилотов. Об этом сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на датское министерство обороны.

СМИ уточняют, что речь идет о первой подобной инициативе со стороны вооруженных сил в мире.

"Для начала в течение двухлетнего тестового периода будет проведена оценка потенциала самолета на электрическом двигателе", - цитируют СМИ заявление Минобороны Дании.

Датские военно-воздушные силы получат винтовые самолеты Velis Electro словенской компании Pipistrel. Также это единственный электрический самолет, получивший одобрение Европейского агентства по безопасности полетов.

В мае, напоминают СМИ, датское Минобороны озвучило планы сокращения выбросов углекислых газов, однако пока что эта программа выражалась в оснащении строений и судов светодиодными лампами и в поддержании биоразнообразия на военных базах. При этом, отмечают СМИ, получение самолетов Velis Electro является символическим шагом для ВС Дании, которые потребляют в год 42 млн литров топлива, производя около 90 тыс. тонн углекислых газов.

Дания

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