Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF3Начало в 20:15Россия Россия1 : 2ОТКанада КанадаОконченподробнееQF4Начало в 20:15Финляндия Финляндия1 : 0Чехия ЧехияОконченподробнее

Блинкен заявил об обязанности РФ пресекать кибератаки со своей территории

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Как и любая другая страна, Россия, с территории которой, по мнению Вашингтона, ведутся кибератаки, обязана разыскивать и привлекать к ответственности преступников, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае кибератаки на Colonial Pipeline", - заявил Блинкен в интервью CNN.

По его словам, группировка, ответственная за кибератаку на Colonial Pipeline, находится в России.

"Поэтому, я считаю, что со стороны России имеется обязательство сделать так, чтобы это не продолжалось", - отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что американскому правительству и частному сектору необходимо укрепить защиту от кибератак.

"Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру взяли на себя обязательства, а затем выполнили их, чтобы не укрывать преступные предприятия, которые участвуют в этих нападениях, а, наоборот, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", - добавил Блинкен.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердила факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не связаны с властями РФ.

Компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку на JBS USA сервисам REvil и Sodinokibi. Считается, что REvil и Sodinokibi - это разные названия одной и той же группы хакеров, предположительно, сформированной в России.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы корпорации-производителя мяса JBS.

Байден отмечал, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками

США Россия JBS USA REvil Sodinokibi

Новости по теме

Новости

Протасевич подтвердил, что был на Донбассе при батальоне "Азов"

Байден внес в черный список 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC

Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка Baltic Pipe

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Протасевич признал вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии

Протасевич признал вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии

Белоруссия сократит численность персонала дипмиссии США

Песков заявил, что Путину есть что ответить Байдену по теме кибератак

Нарышкин назвал санкции Запада против Белоруссии и РФ элементами гибридной войны

Спецслужбы РФ и Белоруссии договорились вместе бороться с деструктивными действиями Запада

Спецслужбы РФ и Белоруссии договорились вместе бороться с деструктивными действиями Запада

Турция отменила требование о тестах для россиян с COVID-прививкой

Турция отменила требование о тестах для россиян с COVID-прививкой

ЕС в пятницу одобрит санкции против белорусских авиакомпаний

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');