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Замгоссекретаря США посетит Армению, Азербайджан и Грузию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер посетит с региональным визитом Армению, Азербайджан и Грузию.

Как сообщает посольство США в Армении, региональный визит Рикера запланирован с 6 по 13 июня.

"Рикер посетит Армению, Азербайджан и Грузию с целью выразить содействие США в вопросах стимулирования двусторонних и региональных приоритетов и развития демократии и экономики в регионе", - отмечается в сообщении.

В Армении и Азербайджане замгоссекретаря США встретится с представителями правительства, гражданского общества и бизнеса, обсудит двусторонние приоритеты и вопросы, касающиеся конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее политолог Сурен Саргсян сообщил на своей странице в фейсбуке, что Рикер посетит Армению 9 июня.

США Армения Азербайджан Грузия Филипп Рикер

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