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Глава Минобороны Грузии встретился с представителем госдепа США

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в понедельник встретился с находящимся в Тбилиси с визитом исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером.

Как сообщает пресс-служба грузинского Минобороны, на встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью в регионе Черного моря и на Южном Кавказе, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в военной сфере после завершения миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и осуществляемой совместно с США в Грузии программы GDRP (Программа готовности обороны Грузии), которая подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов.

Как заявил Бурчуладзе после встречи, США пообещали Грузии продолжить оказывать поддержку.

По его словам, на встрече была высказана готовность американской стороны к переходу на новый этап взаимного сотрудничества и "очень скоро будут сделаны конкретные шаги, которые будут выражаться в военной и политической поддержке".

Рикер будет находиться в региональной поездке по Армении, Азербайджану и Грузии по 13 июня.

Джуаншер Бурчуладзе США Грузия Филипп Рикер

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