Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
SF1Начало в 14:15США США2 : 3Канада КанадаОконченподробнее

Порядка ста человек стали жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 100 гражданских лиц были убиты на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков, передает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление правительства страны.

Вылазка боевиков произошла накануне вечером, их целью стала деревня в провинции Яга. AP указывает, что речь идет о наиболее масштабном по числу жертв нападении в Буркина-Фасо за последние пять лет.

В правительстве полагают, что атаку организовали джихадисты. В стране на 72 часа объявлен траур.

AP отмечает, что, хотя в регионе Сахель, проходящем в том числе через Буркина-Фасо, присутствует более 5 тыс. военных Франции, джихадисты здесь действуют все активнее. При этом более 1 млн жителей Буркина-Фасо пришлось покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами.

Буркина-Фасо

Новости
ПМЭФ-2021

Путин назвал Меркель надежным партнером

ПМЭФ-2021

Лукашенко сказал Путину, что не он принимал решение о посадке рейса Ryanair

Власти Дании одобрили строительство острова возле Копенгагена

Власти Дании одобрили строительство острова возле Копенгагена
ПМЭФ-2021

Путин заявил, что у России и США есть совпадающие интересы

Путин заявил, что у России и США есть совпадающие интересы

Путин посоветовал главе MI6 не портить отношения Москвы и Лондона

Cargo Dragon состыковался с МКС

Авиакомпания United закупит 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов

Авиакомпания United закупит 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов
Пандемия коронавируса

В Китае одобрили вакцину CoronaVac для детей от 3 до 17 лет

Что случилось этой ночью: суббота, 5 июня

Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн

Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');