Порядка ста человек стали жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 100 гражданских лиц были убиты на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков, передает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление правительства страны.

Вылазка боевиков произошла накануне вечером, их целью стала деревня в провинции Яга. AP указывает, что речь идет о наиболее масштабном по числу жертв нападении в Буркина-Фасо за последние пять лет.

В правительстве полагают, что атаку организовали джихадисты. В стране на 72 часа объявлен траур.

AP отмечает, что, хотя в регионе Сахель, проходящем в том числе через Буркина-Фасо, присутствует более 5 тыс. военных Франции, джихадисты здесь действуют все активнее. При этом более 1 млн жителей Буркина-Фасо пришлось покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами.