Власти Нигерии пригрозили уголовным преследованием за обход запрета Twitter

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Юридическим и физическим лицам в Нигерии грозит уголовное преследование за попытку обойти государственную блокировку соцсети Twitter, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на представителя правительства африканской страны.

Накануне власти Нигерии приостановили работу социальной сети на неопределенный срок. Сделано это было после того, как Twitter удалил пост президента страны Мухаммаду Бухари. Споры возникли по поводу поста Бухари по поводу нападений на силовиков на юго-востоке Нигерии, в которых он обвиняет сепаратистов.

Отмечается, что мобильные сети заблокировали доступ к соцсети после требований правительства, но некоторые пользователи находят возможность обойти запрет.

Власти страны подчеркивают, что запрет был введен из-за угроps Twitter для самого существования Нигерии.

Твит президента Нигерии упоминал гражданскую войну 1967-70 гг., в результате которой погибло более миллиона человек. Конфликт начался с попыток сепаратистов создать независимую Республику Биафра с преобладающем населением народности игбо. Президент Бухари принадлежит к противостоявшим им фулани.

Как напоминает Associated Press, в последние месяцы сторонников Биафры обвиняют в нападениях на правительственные здания и полицию.