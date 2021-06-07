Глава Евросовета обсудил с Путиным Украину, Белоруссию и пандемию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вопросы, связанные с Украиной, Белоруссией, вакцинацией от COVID-19, а также - двусторонние отношения, сообщает Евросовет.

"Председатель Мишель пояснил позицию Европейского совета по поводу отношений России и ЕС (...). Отношения между сторонами находятся в плохом состоянии. Такая ситуация, равно как и дальнейшее ухудшение отношений, не выгодны ни одной из сторон", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Мишель напомнил, что ЕС поддерживает территориальную целостность Украины. Также участники разговора затронули тему недавнего инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Также прошел обмен мнениями по Ливии, конфликту между Арменией и Азербайджаном, а также по пандемии, вакцинам и по другим глобальным вопросам", - говорится в сообщении.

Согласно информации Евросовета, Мишель в телефонном разговоре отметил, что лидеры ЕС "в ходе переговоров в мае осудили незаконные, провокационные и подрывные действия России в отношении ЕС, членов ЕС и других".