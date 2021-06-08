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Ученые определили самый крупный вид динозавров, найденный в Австралии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Австралийские ученые классифицировали новый вид динозавра, определив его как самый крупный из найденных на континенте. Об этом сообщает BBC News.

Останки обнаружили в 2007 году, после чего палеонтологи сравнивали их с костями ранее найденых видов, чтобы определить их принадлежность. Сложности вызвали отдаленное расположение фрагментов костей, а также их состояние.

Новый вид назвали Australotitan cooperensis, или "южный титан". Динозавр относился к виду зауроподов, то есть растительноядных.

По своим размерам он входит в число 15 крупнейших ископаемых рептилий - его высота достигала до 6,5 метров, а длина - 30 метров (примерно как площадка для баскетбола).

Зауроподы жили в меловой период, около 92-96 млн лет назад.

Австралия

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