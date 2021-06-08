Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо собственное производство стрелкового оружия

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Белоруссии необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия, заявил президент страны Александр Лукашенко во время доклада об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса.

Президент обозначил в качестве важной темы развитие белорусского производства стрелкового оружия.

"Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия... Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться", - сказалл Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - подчеркнул президент.