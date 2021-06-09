Суд продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Казахстана

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный суд Нур-Султана продлил на месяц, до 14 июля, срок домашнего ареста экс-министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову.

"Суд постановил: срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Биртанова Елжана продлить до 9-ти месяцев, который исчисляется с 14 июня 2021 года по 14 июля 2021 года включительно", - сказала судья Акмарал Исаева на судебном заседании в среду.

"На сегодняшний день оснований для отмены или изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого суд не установил. Исходя из этого, суд продлил на один месяц срок меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемого Биртанова, то есть до 14 июля 2021 года", - пояснила судья.

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-министра о вызове в качестве свидетеля на судебный процесс президента Казахстана.

Елжан Биртанов, возглавлявший Минздрав с 2017 года, в июне 2020-го был освобожден от этой должности. Несколько позже президент Казахстана заявил, что вторая волна COVID-19 в стране вызвана, в том числе, системными ошибками бывшего руководства Минздрава. В октябре 2020 года Биртанов был взят под стражу, а затем с санкции суда переведен под домашний арест. Комитет финмониторинга Минфина республики тогда сообщал, что следственные органы подозревают Биртанова в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В мае адвокат также сообщал, что Биртанов проходит подозреваемым по еще одному уголовному делу. По словам адвоката, следователь признал Биртанова в качестве подозреваемого в растрате средств при его перевозке на самолете санавиации из города Тараз в Нур-Султан, когда он заболел коронавирусом.

Экс-министр все обвинения отрицает.