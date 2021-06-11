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В китайской провинции Гуандун выявили девять новых случаев COVID-19

В китайской провинции Гуандун выявили девять новых случаев COVID-19
Фото: Chen Chuhong/China News Service via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - За минувший четверг в Китае было выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, все зафиксированы в провинции Гуандун, сообщил в пятницу Госкомитет здравоохранения КНР.

Хроника коронавируса. Июнь.

Как заявил журналистам в пятницу заместитель председателя комитета здравоохранения административного центра Гуандуна города Гуанчжоу Чэнь Бинь, все девять новых случаев заражения обнаружены в закрытом с начала новой вспышки распространения инфекции районе Ливань.

Он отметил, что с 21 мая по 10 июня текущего года в городе выявлено 128 случаев внутреннего заражения, из них семь - бессимптомных.

Всего в минувший четверг в Китае зафиксировано 22 новых случая заражения, 13 из них ввезенных из-за рубежа и девять внутренних - все в Гуанчжоу.

Власти провинции принимают экстренные меры, чтобы не допустить распространения инфекции как внутри, так и на другие районы страны. Налажена система массового тестирования населения, для всех жителей Гуандуна с конца прошлой недели введены ограничения на выезд за пределы провинции. Для того, что иметь возможность выехать, необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до выезда.

Так, по данным СМИ, 18 тысячам горожан, у которых отсутствовали отрицательные тесты на коронавирус, было отказано в авиаперелетах.

Транспортное сообщение ограничено между Гуанчжоу и другими городами провинции и страны, жителям не рекомендовано без необходимости покидать места проживания.

Всего в Китае за время пандемии выявлено 91359 случаев заражения COVID-19, зафиксировано 4636 смертельных исходов.

Хроника 09 января 2020 года – 11 июня 2021 годаПандемия коронавируса
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