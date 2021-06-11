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Власти Китая пригласили тайваньцев на материк вакцинироваться от COVID

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Жители острова Тайвань могут приехать на материк, чтобы вакцинироваться от коронавируса, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан.

"Мы придаем большое значение здоровью и безопасности наших соотечественников на Тайване. С момента вспышки эпидемии на Тайване в начале мая мы с самого начала выразили готовность сделать все возможное, чтобы помочь нашим соотечественникам на Тайване преодолеть эпидемию и как можно скорее предоставить им вакцины", - сказал чиновник на брифинге.

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Он отметил, что более 80% жителей острова готовы сделать прививку против коронавируса на материке. Жители острова также рассчитывают как можно скорее импортировать вакцину из КНР, однако местная администрация отказывается.

"Власти Тайваня игнорируют общественное мнение, безопасность и здоровье своих соотечественников. Они всегда занимались политическими махинациями в вопросах, связанных с вакцинами, фабриковали различные предлоги, чтобы помешать своим тайваньским соотечественникам использовать вакцину с материка", - сказал Ма Сяогуан.

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Он добавил, по неполным статистическим данным, по состоянию на 31 мая текущего года 62 тыс. жителей Тайваня были вакцинированы на материке.

В связи с резким ростом числа случаев заражения на Тайване американский сенатор Тэмми Дакуорт, прибывшая на остров в составе делегации законодателей США, на пресс-конференции в Тайбэе сообщила ранее, что США пожертвуют Тайваню 750 тыс. доз вакцин от коронавируса.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, с начала пандемии COVID-19 на Тайване выявлено 12 222 случая заражения, от связанных с вирусом заболеваний скончался 361 человек.

Китай Тайвань

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