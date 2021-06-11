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Управделами президента Белоруссии Виктор Шейман ушел в отставку

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял отставку управляющего делами президента Виктора Шеймана.

Как сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого", Лукашенко принял отставку Шеймана во время рабочей встречи.

"Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя", - говорится в сообщении.

Позже госагентство БелТА сообщило подробности встречи Лукашенко и Шеймана.

"Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал", - заявил Лукашенко.

"Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те "хвосты" в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая", - добавил Лукашенко.

Лукашенко назначил Шеймана управляющим делами президента 21 января 2013 года. До этого он занимал должность помощника главы государства по особым поручениям.

Виктор Шейман Александр Лукашенко Белоруссия

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