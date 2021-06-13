Комитет министров Совета Европы призвал освободить Навального

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Комитет министров Совета Европы призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и отменить ему приговор по делу "Ив Роше", сообщает в воскресенье пресс-служба Совета Европы.

"Изучив исполнение РФ решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Комитет настоятельно призвал власти немедленно освободить Алексея Навального, отменить ему приговор и приговор его брату Олегу по этому делу и возместить выплаченный штраф и гражданский ущерб", - говорится в сообщении.

В Комитете отметили, что, несмотря на выплаченную братьям Навальным компенсацию, назначенную ранее ЕСПЧ, установленные судом нарушения не были устранены, а условный приговор Алексею Навальному был заменен реальным наказанием.

Комитет министров также рассмотрел кейсы по еще трем решениям ЕСПЧ в отношении Навального, в том числе и по "делу Кировлеса", по которым Европейский суд признал нарушение права на справедливое судебное разбирательство, нарушения свободы собраний и выражения мнений.

Согласно документу, Комитет министров возобновит рассмотрение дела Навального на следующем заседании по исполнению решений ЕСПЧ в сентябре 2021 года.

Между тем ранее глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить оппозиционера Алексея Навального из-под стражи неисполнимо, оно противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права. По его словам, "европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы".

Ранее защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы. В обращении отмечается, что Навальный просит Комитет министров СЕ принять меры в отношении РФ в связи неисполнением российскими властями решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше".

В октябре 2017 года ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро, признав, что российские власти нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу отношении Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.