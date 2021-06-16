В Молдавии партия предложила провести референдум о вхождении страны в состав РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Политическая партия "Патриоты Молдовы" выступает с инициативой проведения референдума по вопросу вхождения Молдавии в состав Российской Федерации, сообщил председатель партии Михаил Гарбуз.

На пресс-конференции в среду он отметил, что "партия решила участвовать в досрочных парламентских выборах 11 июля после анализа политической и экономической ситуации в стране и предвыборных программ других политических партий".

"Мы поняли, что нет никаких предложений и программ по улучшению ситуации в стране. Предвыборная программа "Патриотов Молдовы" принципиально отличается от всех предвыборных программ других партий. Главное - мы предлагаем инициировать и провести общенациональный референдум о вхождении Республики Молдова в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта федерации с сохранением статуса республики", - сказал Гарбуз.

По его словам, партия участвует в выборах с логотипом RF, что означает "Референдум" (или Российская Федерация - ИФ).

"Посредством референдума впервые в истории молдавский избиратель может определить путь дальнейшего развития страны. Вступление Молдавии в состав России предоставляет нам целый ряд преимуществ: территориальная целостность Молдавии, включая воссоединение левого и правого берегов Днестра, защита православных ценностей, сохранение молдавского языка, идентичности и многонациональной истории, возможность применения российских тарифов на энергоресурсы и доступ к огромному рынку без границ, налогов, квот и ограничений", - подчеркнул лидер партии.

"Также будет возможно получить все льготы, которые существуют в РФ", - от материнского капитала до социальных льгот", - добавил он.

Гарбуз подтвердил, что "инициатива о проведении референдума является первым шагом к интеграции Молдавии с Россией". "Народ понимает, что Россия - братский народ для республики Молдова, а также Молдавии - для России. Пришло время великого союза братских народов в едином государстве. Пора домой", - сказал он.

Досрочные выборы в парламент Молдавии назначены на 11 июля, они будут проходить по пропорциональной системе - по партийным спискам и единому избирательному округу. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии, два блока и два независимых кандидата.

Согласно всем опросам, на выборах лидирует пропрезидентская партия PAS, которая может набрать 30-40% голосов избирателей. Блок коммунистов и социалистов может набрать 23-30% голосов. В парламент могут пройти еще две-три партии, которые способны преодолеть порог в 5% голосов.