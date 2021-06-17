SpaceX запустит на орбиту новый спутник GPS для ВВС США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг должна вывести на орбиту очередной спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск планируется осуществить в 15-минутное временное окно, которое открывается в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник через полтора часа после запуска будет заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

Это уже пятый спутник GPS III, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время аппараты, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее 2022 года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Компания SpaceX выиграла тендер на запуск пяти из первых шести спутников GPS III.

В начале июня ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутник связи SXM-8 американской радиокомпании SiriusXM.

Задачей спутника SXM-8 компании SiriusXM, масса которого достигает семи тонн, является обеспечение радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах).

В декабре прошлого года ракета SpaceX вывела на орбиту аналогичный спутник - SXM-7, однако спустя месяц он вышел из строя.