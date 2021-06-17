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Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин от COVID-19

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Гонконга внесли российскую вакцину "Спутник V" в список признаваемых в административном районе вакцин, сообщила в четверг российская дипмиссия в Гонконге.

"Для резидентов города, полностью вакцинированных Спутник V (т.е. при условии, что прошло 14 дней после инъекции её второго компонента) обязательный карантин будет сокращен, при прибытии из России - с 21 дня до 14 дней карантина и 7 дней самонаблюдения", - отмечается в сообщении посольства.

Теперь при посадке на самолет необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета самолета, а также прибывающие обязаны подтвердить бронирование в одной из рекомендованных правительством Гонконга гостиниц сроком на 14 дней.

В апреле стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и китайская компания TopRidge Pharma произведут вакцину "Спутник V" для 50 млн человек.

РФПИ и TopRidge Pharma также будут сотрудничать для регистрации и дальнейшего продвижения вакцины в Китае.

TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване.

Китай Гонконг Спутник V

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