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ОАЭ сообщили, что заинтересованы вакциной "Спутник V"

Эмираты также хотели бы развивать сотрудничество с РФ в сфере науки и авиации, отметила аль-Хашими

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) положительно оценивают российскую вакцину "Спутник V", благодаря которой у стран могут появиться дополнительные перспективы для взаимодействия в сфере науки и медицины, сообщила государственный министр по международному сотрудничеству ОАЭ Рим аль-Хашими в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"На самом деле очень положительно", - сказала аль-Хашими, отвечая на вопрос издания, как она относится к вакцине "Спутник V".

"У нас прекрасные отношения с командой, которая работает над (вакциной - ИФ) "Спутник V". Мы проводили клинические испытания российской вакцины в нашей стране. К слову, некоторые из моих коллег вакцинированы "Спутником". И из этого может появиться много дополнительных перспектив, это показывает нам еще одну возможность сотрудничества", - добавила госминистр.

Она выразила мнение, "это также очень интересно, потому что до COVID-19 наши страны не занимались совместным развитием науки и медицины на таком уровне".

Также аль-Хашими отметила, что сейчас "ОАЭ и Россия прорабатывают проекты в сфере авиации и аэронавтики".

"Это те отрасли, которые мы хотели бы развивать и в дальнейшем. Есть также перспективы совместных инвестиций. Многие эмиратские компании весьма заинтересованы во вложениях в Россию", - пояснила государственный министр в беседе с изданием.

ОАЭ Спутник V Рим аль-Хашими

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