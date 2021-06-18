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Испания отменит масочный режим с 26 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Испании с 26 июня отменят масочный режим, введенный в начале пандемии коронавируса COVID-19, сообщает El Pais.

"Это последние выходные, когда мы будем обязаны надевать маски в публичных местах. В ближайшее время наши лица и наши улицы вернутся к своему прежнему виду", - заявил премьер-министр Педро Санчес.

Меру утвердят, по словам Санчеса, на внеочередном заседании совета министров в следующий четверг, 24 июня.

Впервые маски стали обязательными в Испании в общественном транспорте в мае 2020 года, а несколько недель спустя их наличие также стало необходимым на улицах для всех жителей старше 6 лет.

На данный момент в Испании зарегистрировано более 3,74 млн случаев заражения коронавирусом и более 80 тыс. смертей от заболевания.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Испания коронавирус

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