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Премьер Испании заявил, что привитых "Спутником V" нужно пускать в ЕС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес в ходе визита в Аргентину заявил, что считает правильным разрешить свободный въезд в страны Евросоюза людей, привитых от COVID-19 вакциной "Спутник V".

"Это - одна из тем, которые мы обсуждаем в ЕС. Здесь требуется большая доза здравого смысла. Речь идет о вакцинах, несмотря на то, что в Европе они не одобрены (регулятором - ИФ). И факт иммунизации такими вакцинами не должен мешать перемещению людей между континентами, их въезду в ЕС", - сказал Санчес на пресс-конференции. Его слова приводит аргентинская газета Clarin.

Аргентинские СМИ поясняют, что эта тема важна для Аргентины, многие жители которой вакцинированы "Спутником V".

Власти Аргентины договорились с РФ о закупке более 20 млн доз "Спутника V", именно российской вакциной привился президент страны Альберто Фернандес.

23 декабря Аргентина разрешила применение российской вакцины в стране, а 29 декабря стартовала массовая вакцинация населения с использованием "Спутника V". Также в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.

Европейский регулятор с начала марта проводит экспертизу "Спутника V", но вопрос о регистрации российской вакцины до сих пор не решен.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Аргентина Коронавирус Спутник V

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