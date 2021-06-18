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Ватикан передал грузинскому приходу в Риме храм на 70 лет

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Святой Престол передал грузинскому приходу в Риме во временное пользование церковь Сан-Сальваторе-Аймонте, где в течение многих лет церковная служба велась на грузинском языке.

Как сообщает администрация президента Грузии, данный вопрос был решен в рамках визита президента Саломе Зурабишвили в Ватикан. Она обсудила этот вопрос с кардиналом-викарием Анджело де Донатисом, а после встречи посетила церковь вместе с ректором Тбилисской духовной академии и семинарии протопресвитером Георгием Звиададзе.

В сообщении говорится, что президент Грузии лично поздравила настоятеля грузинского прихода Андрея Первозванного в Риме архимандрита Иоанна (Хелаиа) с передачей храма грузинскому приходу.

"Я очень хорошо понимаю важность этой церкви, потому что я прошла этот путь, грузинскую церковь в Париже основал мой отец. Хочу поздравить прихожан этого храма с этим важным событием", - сказала Зурабишвили.

Официальный документ о передаче церкви Сан-Сальваторе Аймонти на право длительного временного пользования грузинскому приходу будет подписан в ближайшее время.

В свою очередь патриархия Грузии сообщает, что по решению Святого Престола церковь Сан-Сальваторе-Аймонти в Риме передана во временное пользование епархии Западной Европы Грузинской православной церкви сроком на 70 лет.

Ватикан Рим Грузия Саломе Зурабишвили

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