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Представитель МИД Израиля назвал президента Ирана "мясником Тегерана"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Представитель МИД Израиля Лиор Хайат назвал "мясником Тегерана" избранного 19 июня президентом Ирана Ибрахима Раиси. Так он написал про иранского лидера в своем твиттере.

Он отметил, что Раиси был справедливо осужден международным сообществом за причастность к внесудебным казням свыше 30 тысяч человек. Хайат указал, что выборы в Иране показали истинные злые намерения этого государства и должны вызвать озабоченность других государств из-за одобрения иранской ядерной программы со стороны Раиси.

Представитель МИД Израиля считает, что сейчас как никогда необходимо остановить иранскую ядерную программу.

По словам израильского чиновника, Раиси стал самым экстремистским лидером Ирана, отмечая, что его выбрали меньше половины иранцев. Хайат имеет в виду процент явки на голосование, который составил 48,8%.

Раиси набрал значительно больше голосов, чем три его соперника. За него проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей.

Трое его конкурентов сильно отстали от него, ближайший соперник Мохсен Резаи получил около 3,4 млн голосов, еще двое кандидатов - значительно меньше.

Иран Израиль Ибрахим Раиси Лиор Хайат

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