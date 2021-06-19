Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси избран президентом страны по итогам выборов, сообщает Mehr со ссылкой на заявление главы МВД Ирана Абдолрезы Рахмани Фазли.

Он набрал значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей.

Трое его конкурентов сильно отстали от него, ближайший соперник Мохсен Резаи получил около 3,4 млн голосов, еще двое кандидатов - значительно меньше.

Явка на выборах составила 48,8%. Проголосовали на выборах свыше 28,9 млн человек. Голосовали иранцы на 67 тыс. избирательных участках в городах и 75 тыс. участках в сельской местности.

60-летний ультраконсерватор Раиси с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. Он имеет высшее звание шиитского духовенства.

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за предполагаемое участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключенных. Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".

В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

Биография

Ибрахим Раиси родился в 1960 году, затем получил религиозное образование. Однако вскоре стал работать в правовой системе, в 1985 году его назначили заместителем прокурора Тегерана, через четыре года он возглавил столичную прокуратуру.

В 2004 году Раиси занял пост заместителя прокурора Ирана, а в 2014 - назначен генпрокурором страны. В 2019 году он стал главой судебной власти Ирана.