Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за селя

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали закрыто из-за схода селевого потока, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи со сходом селя и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение для всех видов транспорта на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля с 20:40 мск 20 июня до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.