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Блок "Армения" Кочаряна не признал результаты парламентских выборов и обратится в КС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок "Армения" не признал результаты прошедших 20 июня выборов в парламент, сообщил представитель блока, глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян.

"Блок "Армения" не признает результаты выборов и обратится в Констутуционный суд в связи со случаями применения со стороны властей административного ресурса, массового направленного привлечения военнослужащих в избирательные процессы", - сказал он армянскому новостному сайту "Фактинфо".

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По данным ЦИК Армении, партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

Согласно Избирательному кодексу Армении, если проходной барьер преодолевают лишь две политические силы, то мандаты получит не преодолевшая барьер третья сила (блок или партия), набравшая наибольшее число голосов.

Этой силой является блок "Честь имею". Он сформирован вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и набрал 5,23%.

Проходным барьером для партий является 5%, для блоков - 7%.

Армения Роберт Кочарян

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